Viernes y sábados, los días con más accidentes ligados al alcohol

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Los viernes y sábados, principalmente durante la noche y madrugada, registran una alta incidencia de accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol, según investigadores del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La advertencia fue realizada por funcionarios de la Sección de Delitos contra la Integridad Física y Tránsito, quienes señalaron que existe una relación entre el consumo de bebidas alcohólicas y los hechos que posteriormente terminan bajo investigación judicial.

Los agentes indicaron además que el aumento de personas que conducen bajo los efectos del alcohol o drogas mantiene una fuerte relación con los accidentes de tránsito.

Entre las diferentes modalidades que investigan las autoridades, el consumo de alcohol destaca como uno de los factores de mayor incidencia.

Óscar López, investigador de la Sección de Delitos contra la Integridad Física y Tránsito, explicó que, aunque también encuentran casos relacionados con exceso de velocidad y piques, el alcohol sobresale entre las investigaciones.

“El tema del consumo de alcohol es lo que nos genera una altísima incidencia en temas de accidentes como tal”, indicó.

El OIJ atiende homicidios y lesiones culposas derivados de accidentes, además de casos relacionados con conducción temeraria.

Precisamente, conducir bajo los efectos del alcohol o drogas constituye uno de los supuestos establecidos para este último delito.

Los especialistas también desmintieron la creencia de que una persona puede consumir determinada cantidad de cervezas o bebidas alcohólicas sin riesgo de superar los límites establecidos.

Víctor Moreno, investigador judicial, explicó que afirmar que una persona puede consumir tres cervezas sin que se altere una prueba de alcoholemia constituye un mito.

Esto se debe a que el efecto puede variar según cada organismo.

Laura Quiroz, patóloga del Departamento de Medicina Legal, explicó que intervienen factores como el peso, metabolismo, alimentación, cantidad consumida, tolerancia y la combinación con otras sustancias.

Por esa razón, una misma cantidad de alcohol puede generar efectos distintos entre dos personas.

Altera capacidad para decidir

Quiroz advirtió además que los efectos pueden comenzar incluso con dosis bajas.

“Lo primero de las primeras cosas que altera el alcohol es la capacidad de juicio”, explicó la especialista.

Conforme aumenta el efecto también pueden verse comprometidos los reflejos, la concentración y la capacidad de reacción, todas funciones indispensables para conducir un vehículo de manera segura.

Por ello, frases como “yo puedo manejar” o “a mí se me baja el alcohol” pueden responder precisamente a una alteración en la capacidad de la persona para evaluar el riesgo.

Recomiendan no manejar

Los especialistas insistieron en que la principal recomendación es evitar ponerse detrás del volante después de consumir alcohol o drogas, independientemente de la cantidad ingerida.

Las consecuencias, recalcaron, van más allá de una eventual multa o pérdida de puntos en la licencia.

Una decisión de este tipo puede provocar lesiones permanentes o la muerte tanto del conductor como de pasajeros, peatones y otros usuarios de las carreteras.

Las autoridades también recordaron que el factor humano tiene un peso importante en los accidentes de tránsito, por lo que llamaron a evitar el alcohol y las drogas, respetar los límites de velocidad y no utilizar el teléfono celular mientras se conduce.

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