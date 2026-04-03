Viernes Santo crítico: 35 accidentes graves en cinco horas

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La Cruz Roja Costarricense informó sobre los accidentes de tránsito ocurridos la mañana de este Viernes Santo, en un horario entre las 6:00 am y las 11:00 am.
De acuerdo con la Benemérita, fueron 35 accidentes entre colisiones, atropellos y vuelcos en diferentes partes del país, los cuales fueron catalogados como graves.
Esto, sin contar con las emergencias ocurridas en la tarde y los demás tipos de accidentes que han atendido, como los acuáticos.
La Cruz Roja hace un llamado urgente a la población sobre la responsabilidad y la prevención en estos días de descanso.
Estos incidentes han requerido la movilización de múltiples recursos, incluyendo vehículos operativos, unidades de rescate, ambulancias de soporte básico y avanzado, evidenciando un incremento preocupante de las emergencias atendidas.
Ante esto, recuerdan a la población lo siguiente:
“Recordemos que los cruzrojistas mantienen un operativo activo en todo el territorio nacional, para brindar atención oportuna ante cualquier emergencia”, indicaron.