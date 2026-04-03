Viernes Santo crítico: 35 accidentes graves en cinco horas

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La Cruz Roja Costarricense informó sobre los accidentes de tránsito ocurridos la mañana de este Viernes Santo, en un horario entre las 6:00 am y las 11:00 am.

De acuerdo con la Benemérita, fueron 35 accidentes entre colisiones, atropellos y vuelcos en diferentes partes del país, los cuales fueron catalogados como graves.

Esto, sin contar con las emergencias ocurridas en la tarde y los demás tipos de accidentes que han atendido, como los acuáticos.

Llamado urgente

La Cruz Roja hace un llamado urgente a la población sobre la responsabilidad y la prevención en estos días de descanso.

Estos incidentes han requerido la movilización de múltiples recursos, incluyendo vehículos operativos, unidades de rescate, ambulancias de soporte básico y avanzado, evidenciando un incremento preocupante de las emergencias atendidas.

Ante esto, recuerdan a la población lo siguiente:

Respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito.

Evitar conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.

Mantener una distancia prudente entre vehículos.

Utilizar siempre el cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil.

No utilizar el teléfono celular mientras conduce.

Extremar precauciones en carreteras congestionadas y durante condiciones climáticas adversas.

“Recordemos que los cruzrojistas mantienen un operativo activo en todo el territorio nacional, para brindar atención oportuna ante cualquier emergencia”, indicaron.