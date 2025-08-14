Los fuertes vientos registrados la mañana de este jueves en Sarapiquí provocaron daños estructurales en varias comunidades, principalmente en San Ramón de La Virgen, donde el salón parroquial quedó sin techo.

De acuerdo con los reportes locales, las ráfagas también derribaron árboles en la ruta entre San Ramón y La Virgen, lo que interrumpió temporalmente el paso vehicular.

Lea: Ubican computadoras y celulares robados en locales de San José

En la zona de La Rambla, en Horquetas, vecinos documentaron cómo las corrientes de aire levantaron techos de viviendas y causaron afectaciones al tendido eléctrico, dejando sin fluido a varias familias.

Las autoridades municipales y cuerpos de emergencia valoran los daños ocasionados mientras cuadrillas trabajan en la limpieza de vías y en la reposición del servicio eléctrico.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran la magnitud de los vientos huracanados que azotaron esta mañana el cantón de Sarapiquí.