La prensa nicaragüense no deja de creer en su selección pese a caer goleados en casa, ante Haití, por marcador de 0-3. El resultado adverso y la polémica extra cancha con el técnico pinolero, Marco Figueroa, no apagan la ilusión de una afición nicaragüense que promete hacerse presente en el Estadio Nacional esta noche.
Diario Extra conversó con tres colegas de la prensa del país vecino para conocer cómo analizan el juego decisivo.
David Nicaragua,periodista nicaragüense
¿Pesará la afición nicaragüense?
“Llama la atención porque hay muchos aficionados divididos. Está ese amor por Costa Rica por tener tiempo viviendo acá en el país, la balanza va a estar como 50-50”.
¿Nicaragua será ofensiva?
“Tienen que salir a buscar el resultado en suelo costarricense. Hay que cuidarse de la delantera con Alonso Martínez. También Waston y Juan Pablo Vargas que a balón parado son letales”.
José Elías Acuña, ABC Stéreo
¿Cómo llega Nicaragua?
“Un partido bastante complejo. No se esperaba caer de esa forma ante Haití, fue una noche dolorosa para el fútbol nicaragüense. Se esperaba por lo menos sacar un punto, pero no se logró. No será fácil jugar contra la mejor selección de Centroamérica”.
¿Cómo saldrá Nicaragua ante Costa Rica?
“Tienen que salir a buscar el partido, aunque las posibilidades son mínimas aún existe matemáticamente posibilidades. La tropa de Marco Antonio Figueroa tiene que salir a buscar el partido”.
Jorge Alpízar Solano / Colaborador Grupo Extra