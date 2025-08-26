Desde este martes y hasta el próximo lunes viviremos días llenos de fútbol, tanto nacional como internacional. Y es que se juega la Copa Centroamericana y a la vez el Torneo Apertura del fútbol costarricense.

Iniciamos hoy con los juegos Saprissa-Motagua y Cartaginés-Independiente, ambos por el torneo del área. Los morados actuarán en La Cueva y los brumosos en el “Fello”. Los encuentros están programados para las 8:00 p.m. Los saprissistas deben sintonizar Disney+ y los brumosos ESPN.

También a nivel internacional, Liga Deportiva Alajuelense recibe al Antigua de Guatemala en el estadio Alejandro Morera Soto, a partir de las 6 de la tarde. Estará disponible en Disney+.

El jueves cierran los clubes ticos su participación internacional cuando en el Estadio Nacional sea el momento de que los integrantes del Club Sport Herediano y del Municipal de Guatemala se vean a la cara. La hora de inicio es 8:00 p.m. Como es costumbre en la copa de la zona ESPN y Disney+ tienen los derechos exclusivos.

A partir del viernes el balón vuelve a rodar con ocasión de la Fecha 6 del Apertura. El arranque se da a las 8:00 p.m. en el estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas, donde Sporting será local contra Guadalupe. La pantalla de Tigo Sports se llenará de fútbol.

El juego de mayor importancia se vivirá en el estadio Ricardo Saprissa Aymá, donde el sábado se miden Saprissa y Alajuelense en el Clásico de Clásicos. Lo traerá FUTV.

La jornada dominical se compone de dos cotejos. A las 11 de la mañana Cartaginés es local contra Puntarenas F.C. en el José Rafael “Fello” Meza, mientras que para las 6:00 p.m. el fútbol llega a Santa Bárbara. El estadio Carlos Alvarado será el escenario. FUTV tiene ambos juegos.

Por Tigo Sports se cierra la fecha, con la contienda en el estadio Carlos Ugalde Álvarez de Ciudad Quesada, entre San Carlos y Pérez Zeledón. Está para las 7 p.m. del lunes 1 de setiembre.