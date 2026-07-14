Viene final adelantada

Arlington, Estados Unidos, AFP. – Francia y España disputarán hoy, desde la 1 p.m., en Arlington, cerca de Dallas, un partido que se ha convertido en un clásico del fútbol europeo en los últimos años, pero en esta ocasión el premio es de valor incalculable: una plaza en la final del Mundial.

Desde que se conoció el diciembre el sorteo mundialista y el recorrido posible de todos los equipos, muchos consideraron que el España-Francia en semifinales sería una especie de final anticipada: la actual campeona de Europa contra la doble finalista mundialista y campeona en 2018; dos de las grandes estrellas. Kylian Mbappé y Lamine Yamal, frente a frente; una oposición de estilos con el título como único objetivo.

“No es exagerado hablar de final anticipada”, declaró el seleccionador español Luis de la Fuente nada más obtener el boleto para la semifinal.

Luego dio muestra de esa confianza que tiene la Roja que a veces puede rayar la suficiencia: “Siendo conscientes de su gran potencial, pero también somos el único equipo que les ha ganado en dos semifinales”, dijo con relación a la Eurocopa 2025 y la Liga de Naciones del año pasado. Si bien esos dos últimos precedentes fueron favorables a la Roja, España no le ganó a su vecino en competición oficial hasta la Eurocopa 2012 y, por lo tanto, perdió en el único enfrentamiento entre ambos en un Mundial. Fue en 2006, en los octavos de final del Mundial de Alemania, recordado sobre todo porque un diario deportivo español tituló en la previa “Vamos a jubilar a Zidane” y la que acabó eliminada fue España.

13 goles entre Mbappé y Dembélé

En la casa de los Dallas Cowboys, son los Bleus los que aportan a los principales pistoleros, con Kylian Mbappé igualado en la pelea por la Bota de Oro con Lionel Messi (8 goles ambos) y Ousmane Dembélé con cinco.

Durante todo el torneo, el equipo de Didier Deschamps, al que ya se sabe que le quedan dos partidos al frente de la selección francesa, ha mostrado un poder de pegada casi sin parangón: 16 goles en 6 partidos, sólo superado por Argentina (17). España, por su parte, basa su fortaleza en una defensa de hierro (sólo un gol concedido en todo el torneo y fue en el último partido contra Bélgica) y un juego de equipo, incluida la aportación desde el banquillo, que se opone a las individualidades francesas.