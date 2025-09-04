Buenos Aires, Argentina (AFP) – El partido de Argentina ante Venezuela, hoy a las 5:30 p.m. “será especial y emotivo”, porque es el último oficial del astro Lionel Messi en suelo argentino, consideró su entrenador, Lionel Scaloni.

“Va a ser emotivo, especial, lindo, porque es su último partido por eliminatorias. Yo voy a ser el primero que lo va a disfrutar”, destacó el DT en rueda de prensa previa al choque por la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

El DT campeón del mundo en Catar 2022 confirmó como titular a Messi y anticipó que, en principio, también acudirá a Ecuador para el cierre del premundial el martes próximo.

Emocionado e incluso con algunas lágrimas en sus ojos, Scaloni advirtió que posiblemente no sea el último partido de Messi en Argentina. “Ya nos encargaremos de que (Messi) juegue otro, buscaremos el momento porque se lo merece”, destacó.

Nuevos nombres

Scaloni también destacó la presencia del juvenil de 18 años Franco Mastantuono, convocado para la doble fecha de cierre del premundial, que está jugando sus primeros partidos en el Real Madrid. “Lo veo bien. Su club lo está llevando de una manera positiva y sus compañeros lo están arropando”, dijo.

La posibilidad de que asomen algunos nombres poco habituales ante Venezuela se debe en parte a las ausencias en el mediocampo de Enzo Fernández, que debe cumplir dos fechas de suspensión, y de Alexis Mac Allister, el último en sumarse a la concentración porque perdió un vuelo y todavía no se entrenó.