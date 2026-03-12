Viene Copa de adiestramiento

La Hacienda Barvak, ubicada en Barva de Heredia, alista para este fin de semana su segunda competencia de adiestramiento. Se trata de más de 25 jinetes y sus bestias en un torneo de sábado y domingo, el cual tiene un horario desde las 8:30 a.m. y hasta la 1:00 p.m.

“Una competencia de adiestramiento consiste en la ejecución de una coreografía por parte de cada binomio, como se le llama a la dupla conformada por un jinete y su caballo. Los participantes deleitarán al público con diferentes trotes, giros y otros movimientos en la arena para demostrar su alto nivel de entrenamiento frente al jurado”, detallan los organizadores.

Para toda la familia

Luis Hidalgo, gerente administrativo de Hacienda Barvak, explicó que “el deporte ecuestre requiere de una gran disciplina y una profunda conexión entre cada jinete y su caballo, que se logra con el entrenamiento constante, para ejecutar sus coreografías con armonía y precisión. En la primera competencia, efectuada en febrero, pudimos comprobar el alto nivel de los participantes y esperamos un espectáculo de gran calidad para esta segunda fecha. Nos complace abrir las puertas de nuestro centro ecuestre y extender la invitación para que las familias tengan la oportunidad de venir a disfrutar un fin de semana al aire libre, admirar la belleza de los caballos y aprender sobre este deporte que cada vez adquiere mayor importancia en el país”, dijo.