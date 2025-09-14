Cartago estrenó este domingo dos accesos clave para mejorar su conexión con la capital. Se trata del túnel del intercambio de La Lima y de una rampa que enlaza El Guarco con Cartago, obras que prometen reducir los tiempos de viaje en una de las zonas de mayor congestión del país.

El túnel, de 435 metros de longitud y con un carril por sentido, permite desplazarse de manera más directa entre El Guarco y San José.

Habilitan túnel de La Lima. Foto: Issac Villalta.

A la par, quedó habilitada la rampa que cruza un puente de 40 metros sobre el río Taras, ampliando las opciones de acceso hacia Cartago.

Sin embargo, todavía quedan trabajos pendientes.

Según informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), se continúa con la construcción de las rotondas de La Lima y Zona Franca, además del puente ubicado en la salida hacia Cartago.

También avanzan labores de iluminación, accesos a comercios, calles marginales y señalización vial.

Las obras forman parte del proyecto de intercambios Taras–Avenida 23–La Lima, que busca modernizar la entrada a Cartago, agilizar los traslados diarios y reforzar la seguridad para miles de conductores.