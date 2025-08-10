En lo que va del fin de semana, el Cuerpo de Bomberos atendió un total de 8 incendios en diferentes estructuras a lo largo del país.

Viernes

El viernes se registraron 4 siniestros. En Limón, Pacuarito, una estructura de 80 metros cuadrados sufrió daños en 12 metros cuadrados. En Cartago, Turrialba, una vivienda de 250 metros cuadrados resultó afectada en 30 metros cuadrados.

En San José, Desamparados, una vivienda tipo rancho de 15 metros cuadrados fue consumida en su totalidad. Mientras tanto, en Guanacaste, Cañas, una casa habitación de 50 metros cuadrados sufrió daños totales.

Incendio en Desamparados, San José.

Sábado

El sábado se reportaron 2 incendios. En Puntarenas, Coto Brus, una estructura de 1.350 metros cuadrados quedó completamente dañada. En Alajuela, Zarcero, una bodega con leña contigua a una iglesia presentó daños en 20 metros cuadrados, sin afectar estructuras cercanas.

Incendio en Puntarenas, Coto Brus.

Domingo

Finalmente, este domingo se han atendido 2 siniestros más. En San José, Desamparados, una casa habitación de 50 metros cuadrados sufrió daños en 15 metros cuadrados. En Alajuela, Florencia, una lechería de 400 metros cuadrados tuvo daños menores en 4 metros cuadrados.

Con estos incidentes, el Cuerpo de Bomberos contabiliza a la fecha un total de 595 incendios en estructuras en el país.