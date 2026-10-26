Videos: Turista cae 10 metros en catarata de Cinchona

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Un turista sufrió una caída de aproximadamente 10 metros en la Catarata de Cinchona, en San Miguel de Alajuela, y requirió un operativo de rescate que se extendió por casi cinco horas.

La emergencia fue atendida este lunes por la Cruz Roja Costarricense, luego de que la persona cayera hacia el cauce de la catarata.

Según informó la institución, el afectado presentaba una fractura expuesta en una de sus piernas, por lo que se movilizaron tres recursos de emergencia, entre ellos personal especializado en rescate y ambulancias.

Las labores se extendieron desde las 12:42 p. m. hasta aproximadamente las 5:30 p. m. y requirieron el desplazamiento de los rescatistas por la montaña.

En el operativo también colaboraron lugareños, quienes ayudaron a facilitar la extracción del turista del sitio.

Periodista: Luis Diego Mora