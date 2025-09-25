Imágenes de una cámara de seguridad captaron el momento en que el súper tifón Ragasa provocó el colapso de un restaurante en Hong Kong el miércoles, tras el impacto de olas e inundaciones que golpearon la ciudad.

El fenómeno también rompió los ventanales del Fullerton Ocean Park Hotel, según muestran videos que circulan en redes sociales.

Video: tomado de redes sociales.

Las autoridades emitieron la señal máxima de intensidad de tifón, 10, durante gran parte del día, mientras enormes olas y vientos causaban estragos en la ciudad.

El paso de Ragasa dejó más de 20 fallecidos, 100 heridos, cortes de electricidad en casi medio millón de hogares y más de 1.200 árboles derribados en Hong Kong.

China se blinda ante la “grave amenaza” del supertifón Ragasa. Foto: AFP.

Las inundaciones sumergieron carreteras y viviendas, mientras cerca de 1.000 vuelos fueron cancelados o retrasados, afectando a unos 140 mil pasajeros.

Video: tomado de medios internacionales.

Aunque este jueves la tormenta se degradó a categoría tropical y los vuelos se reanudaron, aún persistían daños en calles y vecindarios.

Tifón en China. Foto: tomada de medios internacionales.

En otras ciudades de China, como Yangjiang y Zhuhai, se reportaron calles convertidas en ríos, miles de árboles caídos y cortes masivos de electricidad.

Tifón en China. Foto: tomada de medios internacionales.

Según autoridades locales, más de 2 millones de personas fueron evacuadas en Guangdong antes de la llegada del tifón, que alcanzó vientos de hasta 265 km/h, convirtiéndose en el ciclón más potente del mundo en lo que va del año.

(Con información de Reuters y AP).