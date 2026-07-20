La cantante española dedicó unas palabras a los seguidores ticos que asistieron a su concierto en Bogotá, Colombia, e incluso dejó abierta la posibilidad de visitar Costa Rica.

Durante el espectáculo de su gira Lux Tour, Rosalía se acercó al público y conversó con Isaac, un costarricense que sostenía un cartel donde contaba que había viajado desde la tierra del “Pura Vida” para verla, pero que durante el viaje le habían robado su teléfono celular. El joven también le entregó una bandera de Costa Rica.

Entre risas, la artista reaccionó a la historia y comentó: “¿Te lo robaron?… Él es de Costa Rica… A ver si me voy yo a Costa Rica algún día”, desatando los aplausos y gritos de los asistentes.

Minutos después, antes de interpretar una de sus canciones, Rosalía volvió a referirse a los costarricenses presentes.

“La siguiente canción quizás va para todas las personas que han venido hoy desde Costa Rica. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Yo no podría hacer esto sin vosotros. Muchas gracias”.

Tras sus palabras, decenas de personas comenzaron a corear “¡Costa Rica!” y a ondear banderas tricolores desde distintos sectores del Movistar Arena.

El propio Isaac compartió después en redes sociales la emoción que vivió durante la noche.

“Lo que empezó con el robo de mi teléfono se convirtió en la mejor noche de mi vida, aún estoy en shock”.

Rosalía continúa su recorrido por Latinoamérica con el Lux Tour, mientras sus palabras despertaron la ilusión de sus seguidores costarricenses, quienes esperan que la artista finalmente visite el país en una próxima gira.