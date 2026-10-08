Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Lo que pretendía ser una demostración en vivo del nuevo robot de Westcol terminó en un imprevisto viral. Durante una transmisión en directo junto al cantante Blessd, el streamer colombiano recibió un golpe directo por la espalda por parte del autómata, lo que lo envió de inmediato al suelo.

En las imágenes que circulan en redes sociales se observa cómo Westcol intentó interactuar y bailar cerca del dispositivo humanoide cuando este ejecutó un movimiento imprevisto.

La escena tomó por sorpresa a Blessd, quien inicialmente creyó que se trataba de una broma de su compañero mientras intentaba incorporarse del impacto.

Minutos después, la máquina de 1,70 metros de altura volvió a protagonizar otro incidente durante el stream al romper un vidrio del recinto tras lanzar un fuerte golpe al aire, dejando en evidencia la potencia del artefacto.

Pelea tecnológica en camino

Según explicó el creador de contenido, la adquisición de la tecnología superó los 100.000 dólares (más de 330 millones de pesos colombianos) y requiere ser programada para ejecutar patrones de boxeo.

El artefacto no es un simple elemento decorativo: formará parte de un enfrentamiento tecnológico programado para el próximo 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá, durante el evento Stream Fighters 5.

En dicho espectáculo, Westcol y Blessd operarán sus respectivos robots humanoides en un combate sobre el ring inspirado en la película Gigantes de Acero.