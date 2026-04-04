Videos: Rescatan a joven atrapado por crecida de río en Cartago

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Un joven fue rescatado con vida luego de quedar atrapado por una crecida súbita del río Pejibaye, en el sector de Jiménez de Cartago, según informó la Cruz Roja Costarricense.

La emergencia se reportó a tiempo, lo que permitió el despliegue de unidades especializadas que lograron ubicar al afectado y ejecutar un rescate efectivo en medio de condiciones complicadas.

De acuerdo con la Cruz Roja, el personal aplicó maniobras técnicas para poner a salvo al joven, manteniendo como prioridad su seguridad durante toda la operación.

Videos grabados por testigos evidencian el momento del rescate, en el que un socorrista utilizó una cuerda para cruzar nadando hasta la otra orilla del río, logrando alcanzar al joven y asistirlo para sacarlo del peligro.

Ian Sánchez, rescatista.