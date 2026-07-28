Videos: Reportan tormenta en distintos sectores de Heredia

La provincia de Heredia se vio afectada por fuertes lluvias y vientos la tarde de este martes, de acuerdo con videos publicados por vecinos de zonas aledañas al cantón central.

Lugareños de Cubujuquí, Mercedes Sur, San Francisco y hasta en otros cantones como Flores afirman haber presenciado caída de árboles y afectaciones materiales.

En los videos se puede ver una fuerte lluvia con vientos, en algunas zonas acompañados de granizo y rayería.

De momento no se reportan afectaciones humanas, mientras las autoridades llaman a tener precaución y prevenir afectaciones en caso de tormentas eléctricas.