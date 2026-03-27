Videos: Quema de charral frente a Parque Viva

Una quema de charral de gran extensión ocurre esta noche de viernes, frente al Parque Viva en La Guácima, Alajuela.
El fuego de gran magnitud ha generado preocupación a los vecinos de la zona e incluso a los que se encuentran disfrutando del concierto de Ricardo Montaner en el Parque Viva, ya que algunos carros se encuentran estacionados muy cerca de la quema.
El Benemérito Cuerpo de Bomberos se encuentra en el sitio tratando de controlar las llamas y que no se propaguen a casas cercanas.
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