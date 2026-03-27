Videos: Quema de charral frente a Parque Viva

Una quema de charral de gran extensión ocurre esta noche de viernes, frente al Parque Viva en La Guácima, Alajuela.

El fuego de gran magnitud ha generado preocupación a los vecinos de la zona e incluso a los que se encuentran disfrutando del concierto de Ricardo Montaner en el Parque Viva, ya que algunos carros se encuentran estacionados muy cerca de la quema.

Foto: Raquel Vargas

El Benemérito Cuerpo de Bomberos se encuentra en el sitio tratando de controlar las llamas y que no se propaguen a casas cercanas.

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Video: Raquel Vargas