Las intensas lluvias de esta tarde volvieron a provocar inundaciones en la calle que pasa frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), generando complicaciones en el tránsito y riesgo para peatones y conductores.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo el agua cubre gran parte de la vía, obligando a vehículos a circular con precaución.

Ante la emergencia, la Facultad de Derechode la UCR informó que el edificio fue cerrado de manera inmediata y se procedió a evacuar a las personas que permanecían en su interior, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos.

Las autoridades universitarias solicitaron a la comunidad mantenerse atenta a los canales oficiales y evitar acercarse a las instalaciones hasta nuevo aviso, reiterando que la seguridad y el bienestar de estudiantes, docentes y funcionarios es la prioridad en este momento.