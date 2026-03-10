Videos muestran momento del impacto de carro contra farmacia

En Rohrmoser

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Un carro liviano chocó contra la fachada de una farmacia en Rohrmoser en Pavas y dejó daños cuantiosos.

Se trató de un joven de 24 años que conducía a gran velocidad, derrapó y colisionó, según se observa en el video de cámaras de seguridad.

El hombre se encuentra en un centro hospitalario desde primeras horas de la mañana cuando ocurrió el incidente.

Fotos y video: Conductor choca contra farmacia en Pavas y queda herido

El dueño de la farmacia, Milton Ortega, conversó con Grupo Extra e indicó que su prioridad es la salud de este joven y posteriormente ver cómo se puede llegar a un acuerdo.

La farmacia continúa con sus labores normales, pero con la fachada completamente destruida.