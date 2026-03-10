Videos muestran momento del impacto de carro contra farmacia

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Un carro liviano chocó contra la fachada de una farmacia en Rohrmoser en Pavas y dejó daños cuantiosos.

Se trató de un joven de 24 años que conducía a gran velocidad, derrapó y colisionó, según se observa en el video de cámaras de seguridad.

El hombre se encuentra en un centro hospitalario desde primeras horas de la mañana cuando ocurrió el incidente.