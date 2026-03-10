Videos muestran momento del impacto de carro contra farmacia

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Un carro liviano chocó contra la fachada de una farmacia en Rohrmoser en Pavas y dejó daños cuantiosos.
Se trató de un joven de 24 años que conducía a gran velocidad, derrapó y colisionó, según se observa en el video de cámaras de seguridad.
El hombre se encuentra en un centro hospitalario desde primeras horas de la mañana cuando ocurrió el incidente.
El dueño de la farmacia, Milton Ortega, conversó con Grupo Extra e indicó que su prioridad es la salud de este joven y posteriormente ver cómo se puede llegar a un acuerdo.
La farmacia continúa con sus labores normales, pero con la fachada completamente destruida.