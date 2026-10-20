Videos muestran la escena de mortal accidente en San Carlos

La víctima tendría 23 años

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Un violento accidente cobra la vida de una mujer de 23 años en el sector de Acapulco de Pocosol en San Carlos, la tarde de este martes.

Video: Corresponsal Mariluz Rojas

De acuerdo con la información preliminar, la víctima viajaba a bordo de un cuadriciclo y, por razones que aún se desconocen, colisionó contra un camión que circulaba en sentido contrario.

Al llegar la Cruz Roja Costarricense al sitio, declaró a la mujer fallecida.

Según trasciende, la víctima acababa de comprar el cuadriciclo para poder movilizarse hacia el trabajo.

La escena quedó a cargo de las autoridades judiciales para el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigacion.

Video: Corresponsal Mariluz Rojas
Video: Gabriel Quirós, Coordinador Operativo Regional