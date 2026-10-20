Videos muestran la escena de mortal accidente en San Carlos

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Un violento accidente cobra la vida de una mujer de 23 años en el sector de Acapulco de Pocosol en San Carlos, la tarde de este martes.

Video: Corresponsal Mariluz Rojas

De acuerdo con la información preliminar, la víctima viajaba a bordo de un cuadriciclo y, por razones que aún se desconocen, colisionó contra un camión que circulaba en sentido contrario.

Al llegar la Cruz Roja Costarricense al sitio, declaró a la mujer fallecida.

Según trasciende, la víctima acababa de comprar el cuadriciclo para poder movilizarse hacia el trabajo.

La escena quedó a cargo de las autoridades judiciales para el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigacion.

Video: Corresponsal Mariluz Rojas