La Ruta Nacional 32 se mantiene cerrada este viernes debido a las intensas lluvias y a las condiciones climáticas en la zona montañosa, lo que provocó derrumbes y riesgos para los conductores.

En redes sociales circularon videos que muestran la magnitud de las afectaciones.

“Parecen cataratas, está lloviendo muchísimo”, señaló un conductor que transitaba por la carretera.

Otra usuaria relató su experiencia al pasar por el lugar.

“Fue lo mejor (que la cerraran), nosotros pasamos veníamos para Guápiles y era una tormenta, no se veía la calle y ya estaban cayendo piedras. Es lo mejor antes que pase una desgracia”.

De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), mantienen un monitoreo constante de la vía y en la atención de los deslizamientos.

Autoridades recomiendan a los usuarios buscar rutas alternas para trasladarse hacia el Caribe.

El cierre de la Ruta 32 se mantendrá hasta nuevo aviso mientras las autoridades continúan las evaluaciones en la zona.