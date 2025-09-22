Las fuertes lluvias de este lunes, principalmente en la Zona Norte, provocaron una serie de accidentes en diferentes comunidades.

En uno de los videos compartidos por usuarios de redes, se ve inclusive cómo las inundaciones y la afectación del suelo por las precipitaciones se llevan parte de una casa en la Zona Norte.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) señaló que las lluvias de esta tarde provocaron 26 incidentes por inundación, principalmente en la Zona Norte. Se reportan incidentes en cantones como San Carlos, Zarcero, Upala y San Ramón.

En San Carlos, comunidades como La Tigra reportan el desbordamiento del río La Esperanza, lo que provocó el anegamiento de viviendas y caminos. El Comité Municipal de Emergencias ya está en el lugar para brindar seguimiento a los incidentes.

Además, se registró la caída de un árbol y un poste de tendido eléctrico también en La Tigra, por lo que las instituciones atienden los reportes.

En Zarcero, el sistema del alcantarillado colapsó y afectó las carreteras del centro del cantón. También, se registró un deslizamiento sobre la ruta que conecta Zarcero con Zapote.

Por el momento, no hay paso en dicha carretera, sin embargo, en el lugar, equipos de primera respuesta y el Comité Municipal de Emergencias están atendiendo los incidentes para dar una pronta solución.

La CNE informó que todo el país se encuentra en alerta amarilla.