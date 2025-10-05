Parece que el llamado a la Selección para los juegos eliminatorios ante Honduras y Nicaragua le vino muy bien al futbolista Andy Rojas, ya que llegará con la pólvora encendida para estos partidos.

Y es que el joven delantero de la Selección Nacional anotó un doblete para darle la victoria a su equipo, el New York Red Bulls II, ante el Toronto FC II.

En el primer gol, Rojas recibió el balón en un contraataque, donde ganó el 1 contra 1 y definió al ángulo izquierdo del arquero para abrir el marcador.

Tras el empate del rival, Andy seguidamente anotó un golazo, donde se quitó a una marca y mandó un riflazo para sentenciar el encuentro, que finalizó 2-1.