Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Imágenes que circulan en redes sociales muestran un violento episodio en el que un numeroso grupo de motociclistas agrede brutalmente a un conductor y causa destrozos a su vehículo.

En los videos se aprecia cómo varios sujetos golpean y patean al hombre en reiteradas ocasiones, además de lanzarle objetos, mientras otros atacan el automóvil, provocándole cuantiosos daños materiales.

La agresión alcanza tal nivel de violencia que incluso algunos motociclistas intentan intervenir para frenar el ataque y calmar la situación, sin lograr detener por completo las golpizas.

Hasta el momento se desconoce el lugar exacto donde ocurrieron los hechos, así como las circunstancias que originaron el enfrentamiento. Tampoco se ha confirmado si el incidente fue reportado a las autoridades ni si hay personas detenidas.

Las imágenes han generado una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios expresan preocupación e indignación por lo ocurrido y exigen que el caso sea investigado por las autoridades correspondientes.