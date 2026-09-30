Videos: Gritos, reclamos y llamados al orden marcaron sesión en Puntarenas

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La sesión solemne de la Asamblea Legislativa en Puntarenas estuvo marcada por momentos de tensión, gritos desde el público y reiterados llamados al orden de la presidenta en ejercicio del Congreso, Esmeralda Britton, mientras diputados de distintas bancadas pronunciaban sus discursos.

La actividad, realizada en la Casa de la Cultura de Puntarenas en el marco de los homenajes a Juan Rafael Mora Porras y al general José María Cañas, se tornó tensa durante el debate reglado, cuando ciudadanos presentes comenzaron a reclamar a los legisladores por las necesidades de la provincia y por proyectos que consideran pendientes.

En distintos momentos se escucharon gritos de “fuera” dirigidos hacia diputados mientras estos intervenían, especialmente en el caso de la diputada de Agenda Ciudadana, Claudia Dobles.

Britton tuvo que llamar a la calma y al orden en varias ocasiones ante las interrupciones provenientes del público, mientras los legisladores intentaban continuar con sus discursos.

Uno de los episodios ocurrió durante la intervención de la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Norelens Lobo, representante de Puntarenas, quien pidió directamente a Britton intervenir.

“Señora presidenta, un llamado al orden. Y páreme el tiempo porque mi discurso está muy bueno”, manifestó Lobo ante los gritos.

La legisladora había tomado la palabra después de que el jefe de fracción liberacionista, Álvaro Ramírez, le cediera parte del tiempo asignado a su bancada.

Diputados en la sesión solemne. Foto: Asamblea Legislativa.

Los reclamos también alcanzaron a la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, quien fue interrumpida mientras pronunciaba su discurso.

Gordienko incluso pidió en dos ocasiones a Britton que facilitara micrófonos a quienes la cuestionaban para que pudieran expresar sus reclamos.

“Esta Asamblea Legislativa lleva menos de seis meses en ejercicio, pero el gobierno de la continuidad lleva cuatro años y seis meses. Entonces yo les invito a hacerles llegar sus inquietudes a la señora presidenta Laura Fernández”, señaló.

Otro momento se produjo durante el discurso de Lobo, cuando la presidenta en ejercicio solicitó que los medios de comunicación se retiraran del sector donde se encontraban, luego de que Ramírez comenzara a brindar declaraciones a la prensa mientras continuaba la sesión.