Las autoridades informaron que se encuentran realizan amplios operativos la noche de este sábado en sur de San José.

El viceministro de Seguridad Pública, Eric Lacayo, destacó que dichas movilizaciones iniciaron desde las 6:00 p.m.

Lacayo destaca que se realizan trabajos en relación con información que tienen de personas con arma de fuego y participan en una distribución importante de droga.

Destacó que se han incautado cantidades importantes y que se han identificado participantes de las estructuras criminales, mediante los dispositivos de seguridad.

Así se desarrollan los operativos: