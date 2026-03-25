Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Una fuga de gas registrada en una clínica de obstetricia en el centro de Alajuela movilizó a unidades especializadas del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica la mañana de este miércoles.

La emergencia ocurrió en las inmediaciones del Parque Juan Santamaría, donde se reportó la presencia de materiales peligrosos dentro de un local comercial. Al llegar al sitio, los bomberos identificaron una fuga en la válvula de un cilindro de 20 libras que contenía dióxido de carbono.

Por seguridad, procedieron con una liberación controlada del gas para evitar riesgos a los ocupantes del establecimiento. En el lugar se encontraban 3 personas, quienes no requirieron traslado ni presentaron afectaciones.

“El día de hoy fuimos despachados a fuga de gas CO2 en una clínica de obstetricia en el centro de Alajuela por la cercanía del Parque Juan Santamaría. A nuestra llegada se ubican tres personas dentro de la clínica, las cuales no requirieron traslado. Se coordina la presencia de la unidad de materiales peligrosos y la ambulancia de bomberos en el sitio para el control de la fuga”, indicó Ronny Rodríguez, del Cuerpo de Bomberos.

Para atender la situación se desplegó una unidad extintora, un equipo especializado en materiales peligrosos y una ambulancia de soporte avanzado de vida. La emergencia fue controlada sin mayores incidentes.