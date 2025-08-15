La tarde de este jueves, la provincia de Limón se vio afectada por los fuertes vientos que se presentaron en diferentes cantones de la provincia.

Específicamente en Valle La Estrella, donde un árbol cayó sobre un autobús perforando el techo del mismo e impidiendo el paso de más vehículos.

Asimismo, en otro sector de Limón, una fábrica se vio afectaba por las fuertes lluvias prolongadas durante la tarde.

Pronóstico para esta noche

Según El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) para la noche de este jueves 14 de agosto se espera que la onda tropical #23 abandone completamente el país.

Durante la primera parte de la noche se esperan aguaceros fuertes y tormenta eléctrica con posibles ráfagas ocasionales de viento en el Caribe, Zona Norte y también en el Pacífico Sur.

Por su parte, en el Valle Central se mantendrán lluvias moderadas y fuertes ráfagas de viento.

Y en el resto del país habrá posibles lluvias dispersas.

Acumulados estimados entre 30-60 mm en periodos de 3 a 6 horas, son posibles montos superiores de manera localizada.