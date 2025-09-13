La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó que las fuertes lluvias registradas durante la tarde de este sábado han generado al menos 25 incidentes en distintas partes del país, principalmente en San Carlos y Moravia.

En la comunidad de San Jorge de La Fortuna de San Carlos, varios sectores permanecen con casas anegadas y calles convertidas en ríos, debido a la saturación del sistema de alcantarillado y la intensidad de las precipitaciones.

También se reportaron afectaciones en la zona conocida como Z-13 y en otros puntos de La Fortuna.

Inundaciones en San Carlos. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

Otras zonas afectadas

En el Gran Área Metropolitana, Tibás, Goicoechea y Moravia registraron fuertes aguaceros acompañados de tormenta eléctrica. En Moravia, los problemas más graves se deben a la saturación de los sistemas pluviales y deslizamientos en algunos barrios, según detalló la CNE.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió que las condiciones lluviosas continuarán en gran parte del país durante las próximas horas, por lo que se recomienda precaución a la población.

Los Comités Municipales de Emergencias se mantienen en labores de valoración y atención en las zonas más afectadas.