Videos: Fuertes lluvias provocan inundaciones en San Carlos

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Las fuertes lluvias registradas durante la tarde de este viernes provocaron inundaciones y el desbordamiento de varias quebradas en diferentes sectores del cantón de San Carlos.
Una de las zonas afectadas se ubica frente al hotel El Tucano, en La Marina de La Palmera, donde el agua cubrió parte de la vía y zonas aledañas.
En Aguas Zarcas, el colegio también resultó afectado por las inundaciones; el agua ingresó a las oficinas administrativas, el auditorio, la sala de profesores y aulas del área de Electrotecnia.
Asimismo, varias quebradas se desbordaron, afectando algunas viviendas y locales comerciales.
Las lluvias continúan generando complicaciones en distintos puntos de la Zona Norte, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a las condiciones de las quebradas, ríos y carreteras, especialmente en sectores propensos a inundaciones.
Con información del corresponsal Mariluz Rojas.