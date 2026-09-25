Videos: Fuertes lluvias provocan inundaciones en San Carlos

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Las fuertes lluvias registradas durante la tarde de este viernes provocaron inundaciones y el desbordamiento de varias quebradas en diferentes sectores del cantón de San Carlos.

Video: corresponsal Mariluz Rojas.

Una de las zonas afectadas se ubica frente al hotel El Tucano, en La Marina de La Palmera, donde el agua cubrió parte de la vía y zonas aledañas.

En Aguas Zarcas, el colegio también resultó afectado por las inundaciones; el agua ingresó a las oficinas administrativas, el auditorio, la sala de profesores y aulas del área de Electrotecnia.

Video: corresponsal Mariluz Rojas.

Asimismo, varias quebradas se desbordaron, afectando algunas viviendas y locales comerciales.

Las lluvias continúan generando complicaciones en distintos puntos de la Zona Norte, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a las condiciones de las quebradas, ríos y carreteras, especialmente en sectores propensos a inundaciones.

Con información del corresponsal Mariluz Rojas.

Video: corresponsal Mariluz Rojas.