Videos falsos con IA buscan robar datos bancarios

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Videos creados o manipulados mediante inteligencia artificial (IA) se han convertido en una herramienta utilizada por ciberdelincuentes para engañar a las personas y obtener datos que posteriormente pueden servir para ingresar a sus cuentas bancarias.

La Fiscalía Adjunta contra la Ciberdelincuencia advirtió sobre esta modalidad y explicó que actualmente resulta relativamente sencillo utilizar inteligencia artificial para crear videos y fotografías falsas, incluso utilizando la imagen de figuras públicas o personas cercanas a las potenciales víctimas.

Cristian Quiroz, fiscal de esa dependencia, explicó durante el programa Voces MP que este tipo de contenido forma parte de las técnicas de ingeniería social empleadas para generar confianza y conseguir información sensible.

“Hoy en día esta inteligencia artificial (…) la utilizan para montar videos, para montar fotografías, y no solo de personas conocidas o reconocidas, sino de cualquier persona, puede ser hasta un familiar”, explicó Quiroz.

Usan rostros conocidos para generar confianza

Una de las estrategias consiste en utilizar la imagen de personas con exposición pública para hacer que una publicación parezca legítima.

De esta manera, una supuesta recomendación, inversión, producto u oferta puede conducir a la víctima hacia un enlace falso.

Fotografía con fines ilustrativos

Según el fiscal, la utilización de figuras conocidas aumenta las posibilidades de que las personas confíen en el contenido y no revisen detalladamente si se encuentran frente a una publicación manipulada.

Una vez que la persona ingresa al enlace, el objetivo de los delincuentes es conseguir información que permita posteriormente ejecutar la estafa.

Van tras las cuentas bancarias

Entre los datos que buscan obtener se encuentran números de cédula, correos electrónicos, información de cuentas bancarias, claves y palabras de seguridad.

Con estos datos, las organizaciones pueden intentar ingresar a las cuentas de las víctimas y transferir el dinero hacia otras cuentas previamente utilizadas para movilizar los fondos.

Posteriormente, el dinero puede ser retirado mediante cajeros automáticos o empleado para realizar compras en línea.

La Fiscalía también advirtió sobre publicaciones falsas de ofertas de empleo. En estos casos, los delincuentes aprovechan la necesidad de quienes buscan trabajo y los redirigen hacia páginas donde deben introducir información personal y bancaria.

Quiroz aseguró que, una vez entregados los datos, el movimiento del dinero puede ocurrir rápidamente.

“Inmediatamente cuando ya han dado esos datos, no transcurren ni cinco minutos cuando ya se han hecho transferencias en sus cuentas bancarias”, señaló.

Fiscalía ya investiga casos con IA

El uso de esta tecnología para cometer delitos no es solamente una posibilidad. La Fiscalía confirmó que mantiene investigaciones en las que se determinó el uso de inteligencia artificial para engañar a las víctimas.

“En estos momentos tenemos en trámite denuncias que se están investigando donde tenemos certeza de que se ha utilizado inteligencia artificial”, manifestó Quiroz. La autoridad no precisó durante la entrevista cuántas denuncias corresponden específicamente a esta modalidad.

Ante estas modalidades, el fiscal recordó que ninguna institución pública, banco, cooperativa u otra entidad debería solicitar mediante llamadas o enlaces datos como claves bancarias, palabras de seguridad o códigos de las tarjetas.

Si una página solicita este tipo de información después de que la persona ingresó mediante un enlace recibido por redes sociales, mensajes o cualquier otro medio, la recomendación es detener el proceso y verificar directamente con la entidad correspondiente.

Quienes ya hayan sido víctimas deben comunicarse inmediatamente con su banco y posteriormente presentar la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

También deben conservar enlaces, números telefónicos, páginas web y documentos bancarios relacionados con la estafa, pues estos elementos pueden resultar fundamentales para iniciar la investigación.