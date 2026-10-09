Videos evidencian fuerza de terremoto que sacudió la región

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Momentos de tensión, zozobra y evacuaciones de emergencia quedaron registrados en decenas de videos que circulan masivamente en redes sociales, tras el potente terremoto de magnitud 7,6 que sacudió el colectivo centroamericano al mediodía de este viernes.

Según el informe del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro del evento telúrico se situó cerca de la localidad de Tonosí, en el suroeste de Panamá, a unos 239 kilómetros de Ciudad de Panamá y con una profundidad muy superficial de tan solo 10 kilómetros.

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