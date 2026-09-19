Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Seis perros fueron encontrados muertos y al menos otros cuatro en condición agonizante en un sector de Aguas Zarcas de San Carlos, durante la noche de este sábado.

El hallazgo se produjo alrededor de las 7:00 p.m., cuando varios vecinos localizaron a los animales en vía pública en las cercanías de Pitalito.

Según la información preliminar, seis de los perros ya no presentaban signos de vida, mientras que otros cuatro fueron encontrados con vida, pero en una condición delicada.

De momento, se desconoce qué provocó la muerte y el estado de los demás animales. Entre las posibilidades que deberán determinar las autoridades está si los perros fueron afectados por alguna sustancia de manera intencional o si consumieron accidentalmente algún producto.

El caso quedó en investigación para determinar qué ocurrió y establecer las causas de la muerte de los animales.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.