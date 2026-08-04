Videos en el juicio de “Gallo Tapado” revelan prácticas irregulares

Más de 700 videos de seguridad relacionados con el millonario robo al Banco Nacional entre 2021 y 2023 han sido observados durante el juicio por el caso “Gallo Tapado”.

Desde hace más de tres semanas, las partes han dedicado las sesiones del debate a revisar las grabaciones de seguridad de la entidad bancaria, donde, de acuerdo con la Fiscalía y la defensa del imputado, quedaron registradas conductas irregulares.

Esto se da tras la solicitud realizada por el imputado de apellido Olivas, quien se desempeñó como extesorero y es señalado por la sustracción de ¢3.200 millones.

Eduardo Jiménez, defensor de Olivas, indicó que los videos han demostrado cómo otros funcionarios de la entidad bancaria también realizaban prácticas irregulares.

“Los videos son bastante reveladores. Se ha observado a personas que manipulan y sacan dinero, incluso con tulas a las que les dan vueltas. Hemos visto cómo uno de los jefes guardaba dinero en uno de los escritorios y luego lo metía en su billetera”, dijo.

Jiménez aseguró que llevar billeteras y otras pertenencias personales a las oficinas estaba prohibido, pero que los funcionarios no respetaban los protocolos.

“Lo que hemos evidenciado son varias situaciones irregulares en la forma en que manejaban esa oficina del Banco”, agregó. Para el fiscal Ronald Segura, los videos muestran la forma en que Olivas sacaba el dinero en efectivo de su oficina sin mayores revisiones.

“En los videos se pueden observar sobres abultados con fajos de billetes. También se aprecia cómo se realizaba la sustracción, específicamente en la esclusa donde estaba el guarda de seguridad, y cómo posteriormente el dinero era guardado en una mochila personal para salir del banco sin ser detectado”, afirmó.

El representante del Ministerio Público explicó que es importante que el Tribunal conozca la prueba y pueda llegar a sus propias conclusiones.

“Estamos muy contentos porque se ha venido confirmando la tesis del Ministerio Público de que el imputado fue la principal persona responsable de la sustracción de los fondos que tanto afectó al Banco Nacional y al país”, explicó.

Una vez concluya la revisión de los videos, iniciará la fase de conclusiones, comenzando con el Ministerio Público.