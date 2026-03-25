La huelga de trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se convirtió en escenario de empujones y diferencias entre los manifestantes y oficiales de Fuerza Pública.

Ante la negativa de las autoridades por dejar ingresar a la comisión negociadora que iba a dialogar a las 10 de la mañana, el movimiento empezó a presionar en los portones principales, lo cual provocó la intervención de los antimotines.

El principal motivo de esta manifestación son las diferencias salariales que reclaman los trabajadores, quienes esperan un aumento del 10% en su respectivo salario.