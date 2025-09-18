Una llamada anónima a la línea gratuita 1-0-0-2 permitió descubrir un caso de robo de combustible en Siquirres, Limón, que culminó con la detención de un sospechoso y el decomiso de 12 mil litros de hidrocarburos.

La alerta, señalaba un presunto almacenamiento y transporte irregular de combustible.

Con esa información, las autoridades policiales y judiciales iniciaron un operativo que permitió interceptar un camión en el que se trasladaban 5 tanquetas y 5 pichingas llenas de combustible.

Decomiso de 12 mil litros de hidrocarburos. Foto: Recope.

Tras el hallazgo, se solicitó un allanamiento en la propiedad de la que había salido el vehículo. Ahí se encontraron 11 tanquetas adicionales, sumando los 12 mil litros de hidrocarburos incautados, los cuales fueron trasladados a las instalaciones de Recope para su custodia y análisis.

En la inspección también localizaron una manguera de 200 metros de extensión conectada a una toma ilegal instalada en el poliducto. Para realizarla, los sospechosos habían roto el encofrado que protegía la infraestructura, lo que generaba un riesgo significativo tanto para la comunidad como para el suministro de combustible.

El sospechoso, de apellido Carballo, fue detenido en el lugar y quedó a disposición de las autoridades judiciales, quienes definirán su situación jurídica.

“La colaboración de la población es fundamental. Esta denuncia permitió que actuáramos a tiempo y evitáramos riesgos mayores para la comunidad y el suministro de combustible. La participación ciudadana es clave e importantísima para proteger la seguridad energética del país“, afirmó Karla Montero, presidenta de Recope.

Recope recordó que ante cualquier sospecha de robo, transporte, almacenamiento o venta ilegal de combustible, la ciudadanía puede llamar de manera gratuita y confidencial a la línea 1-0-0-2.