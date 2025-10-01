La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó del cierre de la Ruta 1, conocida como Cambronero, debido a las fuertes lluvias en el sector.

Las autoridades reportan fuertes lluvias en Esparza, Puntarenas y Montes de Oro. Además, la Ruta 1 en el sector de la recta de RECOPE está anegada.

De la misma forma, hay reportes de inundación en sectores de Fray Casiano y Carmen Lyra de Puntarenas y El Mojoncito de Esparza.

En San Mateo se reporta desbordamiento del río Jesús María en el sector de Puente Los Melones. Las instituciones de primera respuesta realizan valoraciones. El Comité Municipal de Emergencias de Puntarenas está activo.

Emergencia en desarrollo.