Una balacera ocurrida frente a las instalaciones del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) y un choque en alrededores entre un carro y una motocicleta generan caos vial en La Uruca.

A esto se le suma las fuertes lluvias presentes en el Valle Central, lo que hace el tráfico más pesado en el sector.

Los reportes

La balacera:

Una balacera se presentó frente a las instalaciones del Consejo Nacional de Seguridad Vial (Cosevi) y dejó como resultado a dos hombres fallecidos dentro de un vehículo.

El Benemérito cuerpo de Bomberos acudió a la escena, ya que, según señalan, se encontraban a 200 metros en un recorrido de rutina, y escucharon los impactos.

Fotografía Jorge Castillo

El choque

Se trataría de una colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta, el cual no dejó víctimas, solo daños.

La colisión se produjo hacia Rohrmoser, lo que generó caos vial, según reporte de usuarios.