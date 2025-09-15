Conductores reportan caos en múltiples carreteras del territorio nacional debido a las fuertes lluvias de esta tarde.

Una de las zonas afectadas es el sector de la rotonda de la Y Griega, en San José.

En este lugar reportan una inundación que afecta el fluido transitar.

Otra de las zonas con problemas es la Facultad de Derecho en Universidad de Costa Rica (UCR), donde ya es común que se acumule el agua y dificulte el tránsito.

A su vez, en diferentes puntos del país se reportan caídas de objetos.

Uno de los casos que más generó impacto fue en el sector de la parada de Vargas Araya, en San José, donde ventanales de un edificio fueron desprendidos por el viento y cayeron sobre vía pública.

Las autoridades recuerdan tomar las precauciones necesarias. Sobre todo en aquellas zonas propensas a inundaciones.

A su vez, piden no exponerse en caso de que se presenten tormentas eléctricas.