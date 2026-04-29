Videos: Brutal homicidio con arma blanca quedó grabado

Un video muestra el momento en que un hombre es perseguido y atacado en múltiples ocasiones con un arma blanca en el sector de Chomes, en Puntarenas.

Las imágenes evidencian la violencia del hecho y cómo el sospechoso alcanza a la víctima en vía pública para agredirla reiteradamente.

Este caso corresponde al homicidio reportado la mañana de este miércoles, cuando un hombre adulto perdió la vida tras el ataque.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó a las 9:21 a.m., lo que movilizó una unidad básica al lugar.

Al arribar, los paramédicos encontraron al hombre con múltiples heridas por arma blanca; sin embargo, fue declarado sin signos vitales en la escena.

Aunque las circunstancias del ataque no han sido detalladas oficialmente, el video se convierte en una pieza clave para esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable.

El caso ahora se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades judiciales, quienes deberán determinar el móvil del ataque y dar con el sospechoso que quedó registrado en las imágenes.