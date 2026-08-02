El Benemérito Cuerpo de Bomberos rescató a cinco personas en el cantón de Matina tras las intensas lluvias que han generado inundaciones.

La Unidad Operativa de Rescate Acuático de Bomberos evacuó a cuatro personas en Bristol de Matina, mientras que brindó apoyo para el rescate de una mujer en estado de embarazo en Batán.

Las autoridades hacen un llamado a los vecinos que se encuentran cercanos a ríos a mantenerse atentos a las indicaciones de los cuerpos de emergencia.

Debido a las fuertes lluvias y al aumento de los niveles de los ríos, se recomienda mantenerse vigilantes ante cualquier cambio en las condiciones.

Asimismo, las autoridades de rescate mantienen constante monitoreo en sectores de Sarapiquí.