Este domingo 7 de septiembre se realizó la tradicional “pasada” de la Virgen de los Ángeles frente al Palacio Municipal de Cartago.

Como cada año, esta celebración tiene lugar el primer domingo de septiembre, cuando la imagen de la Virgen es trasladada desde la iglesia de Nuestra Señora del Carmen hasta la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles.

La jornada suele distinguirse por el desfile de agricultores de toda la provincia, quienes participan con carros, tractores y carretas de bueyes cargados con los frutos de la tierra.

Como es tradición, estos productos son posteriormente subastados para recaudar fondos destinados a cubrir los gastos de la celebración.

Las calles de Cartago también se vistieron de fiesta con adornos florales preparados por los comercios locales, que dieron un marco colorido y especial a la celebración en la llamada provincia de las brumas.

Este año, la actividad contó con una gran participación de público, que se hizo presente para acompañar y disfrutar de la festividad.