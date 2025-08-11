Una balacera se presentó frente a las instalaciones del Consejo Nacional de Seguridad Vial (Cosevi) y dejó como resultado a dos hombres fallecidos dentro de un vehículo.

El Benemérito cuerpo de Bomberos acudió a la escena, ya que, según señalan, se encontraban a 200 metros en un recorrido de rutina, y escucharon los impactos.

Al llegar al lugar se encontraron con dos hombres con múltiples impactos dentro del vehículo.

Personal paramédico y motocicletas de primera intervención para atender la situación.

Bomberos detalla:

Al lugar también acudieron unidades de Cruz Roja, quienes, de la misma forma, confirmaron el fallecimiento de los hombres en la escena.

Ricardo Arias, vocero de la Benemérita, detalla: