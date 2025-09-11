Una balacera en el sector de Oreamuno de Cartago dejó como saldo un menor herido de gravedad y un adulto fallecido.

Los hechos se presentaron la noche de este miércoles a las 7:54 p.m. según el reporte de la Cruz Roja Costarricense.

Fotografía cortesía Joaquín Salas

Las autoridades se hicieron presentes al lugar para atender la emergencia.

El menor de 6 años fue trasladado al un centro médico en estado de gravedad.

Las circunstancias del hecho no han sido esclarecidas y corresponderá al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) determinar lo ocurrido.

Fotografía cortesía Joaquín Salas

Con información del corresponsal Joaquín Salas.