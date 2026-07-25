Un amplio operativo de seguridad con helicópteros, patrullas y controles policiales se mantiene este sábado en las inmediaciones del centro penitenciario La Reforma, en Alajuela, un día después de la captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y de Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, considerados dos de los principales objetivos del crimen organizado en el país.

Desde tempranas horas de este sábado, así como durante la jornada del viernes, se ha observado un importante despliegue de la Fuerza Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y la Policía Penitenciaria en los alrededores del complejo carcelario, donde ambos sospechosos permanecen bajo un régimen de máxima seguridad.

El reforzamiento de la vigilancia se da luego del operativo realizado en Sarapiquí, donde alias “Diablo” fue capturado tras permanecer casi diez años en fuga.

Durante esa intervención también fue detenido alias “Tan” y falleció alias “Coco Guácimo”, luego de un intercambio de disparos con agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Como parte de las medidas implementadas, las autoridades mantienen revisiones constantes de vehículos y personas que transitan cerca del centro penal, además de vigilancia aérea y monitoreo permanente para prevenir cualquier incidente.