Videos: Así rescataron a niña atrapada en río Reventazón

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La Cruz Roja Costarricense (CRC) realizó el rescate de una niña de 12 años en río Reventazón tras quedar aislada junto a un hombre por la crecida del cauce.

Las unidades llegaron al sitio y rescataron a ambas personas con equipo especializado en una nueva emergencia acuática.

El reporte de la Benemérita indicó que la emergencia se dio a las 12:32 p.m. de este viernes.

“Desplazamos recursos de soporte, avanzado, rescate y personal especializado al lugar, donde con equipo especializado, estamos ingresando al río para lograr realizar el rescate y colocarla en un lugar seguro”, indicaron las autoridades.