La tarde de este domingo un toro causó gran revuelo al caminar por media Autopista Bernardo Soto, en las cercanías del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en Alajuela.

De acuerdo con las autoridades, el animal embistió a motociclistas, golpeó vehículos y deambuló por la vía hasta que fue controlado por equipos de emergencia.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos confirmó que fueron despachados al sitio tras los reportes.

“Fuimos despachados al sector del Aeropuerto Juan Santamaría. En el lugar se reportaba un toro del cual este embiste personas en moto, golpeando carros, transitaba y deambulaba sobre la pista. A la llegada de la primera unidad extintora se logra aislar en una zona específica donde había una cerca para evitarle que saliera del lugar a causar más daños“, indicó Sergio Bolaños del Cuerpo de Bomberos.

El operativo requirió la intervención de varias unidades, la coordinación con los dueños del animal y una logística especial para poder controlarlo.

“Se adiciona otra unidad extintora, se logra hacer una logística para lo que es la identificación por medio de las señas que tenía el animal para buscar los dueños del animal, se coordina con ellos, se logra hacer llegar al lugar y en un trabajo en equipo se logra capturar el animal. Un par de sustos tuvimos ahí”, señaló el bombero.

Según detallaron, el toro se encontraba nervioso y reaccionó de manera agresiva en varias ocasiones.

“El animal se encontraba asustado, él va a atacar, él no va a discriminar fuerza para el ataque, entonces se hizo una labor, eventualmente él atacó varias veces y si hubo un par de sustos“, agregó Bolaños.

Sergio Bolaños, bombero que atendió la emergencia.

A pesar del riesgo, los equipos lograron contenerlo sin que sufriera daños.