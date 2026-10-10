Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

Un intenso operativo interinstitucional liderado por la Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos se realizó en el sector de Bolívar, en Grecia, para garantizar la evacuación segura de aproximadamente 30 personas atrapadas tras el desprendimiento de unas 500 toneladas de tierra.

Unidades especializadas de las estaciones de Bomberos de Grecia y Sarchí, junto con personal paramédico, establecieron un perímetro de seguridad para evaluar la estabilidad de la ladera y descartar a personas atrapadas bajo el fango.

Debido al peligro imminente por la inestabilidad del suelo y las lluvias persistentes, las cuadrillas de rescate descartaron el paso por la zona baja y habilitaron un corredor de extracción seguro a través de un tramo de cafetal y un callejón hacia la ruta sur.

Gracias a esta maniobra articulada entre la Fuerza Pública y los cuerpos de socorro, los clientes y trabajadores fueron puestos a salvo de forma paulatina para ser reencontrados con sus familias.