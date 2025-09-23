Fuerza Pública y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) custodian la escena tras la balacera ocurrida en Poás de Alajuela durante la noche de este martes.

En el lugar se confirmó el fallecimiento de un hombre adulto de aproximadamente 30 años y una mujer herida trasladada de urgencia a un centro médico.

Los hechos ocurrieron a las 7:25 p.m., según el reporte de Cruz Roja.

Oficiales que custodiaron y atendieron la escena lograron dar con una motocicleta, la cual, en apariencia, sería en la que viajaban los sospechosos, quienes se encuentran en fuga.

En el lugar se evidenciaron múltiples impactos de bala contra el vehículo donde viajaba el ahora fallecido junto a la mujer herida. Versiones preliminares informan que se trataría de un intento de bajonazo, aunque la información está por confirmarse.

Fotografía cortesía corresponsal Roger Soto

Se desconoce el motivo de lo ocurrido.

Con información del corresponsal Roger Soto.