Videos: Aparatoso choque triple deja un hombre herido en Tibás

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Un aparatoso accidente de tránsito entre 3 vehículos se registró este miércoles en Tibás, aproximadamente 600 metros antes de la salida hacia Neón Nieto, dejando como saldo un hombre herido que requirió ser trasladado a un centro médico.

Choque triple. Foto: Lorena Bogantes.

De acuerdo con información de la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó tras reportarse alrededor de las 12:42 p.m. una colisión que involucró un vehículo liviano y 2 tipo pick-up, uno de estos catalogado como un camión pequeño.

Choque triple. Foto: Lorena Bogantes.

Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia ubicaron a un hombre adulto atrapado dentro de uno de los vehículos.

Choque triple. Foto: Lorena Bogantes.

“El acceso permitió ubicar a un hombre adulto que se encontraba atrapado en uno de los compartimentos del vehículo. No requirió maniobras con equipo hidráulico, ya que podía movilizarse, pero el daño estructural le impedía salir”, explicó el cruzrojista Minyar Collado.

Los rescatistas lograron extraer al paciente, quien fue valorado inicialmente en la ambulancia. En un primer momento, su condición se reportó como estable, mientras se determinaba la necesidad de traslado.

Choque triple. Foto: Lorena Bogantes.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica confirmó que la víctima fue finalmente llevada a un centro hospitalario.

“Una colisión de tres vehículos dejó a una persona atrapada en la carrocería, quien fue liberada y trasladada en condición delicada al centro hospitalario”, indicó José Luis Rodríguez, de Bomberos de Tibás.

Las autoridades se mantienen en el sitio realizando las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente.